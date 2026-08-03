Kemal Balaban Kıyıköy Plajında Denetim Yaptı
Kaymakam Balaban, plajlarda boğulma olaylarını önlemek için denetimlerde bulundu.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde plaj denetimine katıldı.
Kaymakam Balaban, plajlarda boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin denize girişlerin yasaklandığı plajlarda jandarma ekipleriyle denetime katıldı.
Plajda bulunan vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunan Balaban, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.
Balaban ayrıca ilçe sınırları içerisinde ormanlara girişlerin yasak olduğunu riskli bölgelerde alınan ek tedbirleri inceledi.
Balaban'a İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.
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