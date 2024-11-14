Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt

Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'a Yanıt

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver. Ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler tabii ki incelemeye, denetimlere tabi tutulabilir. CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır. Senin de tüm belediyelerine ve kurumlara inancın tam ise bağımsız bir Sayıştay tesis et, sonrasında belediyelerini ve kurumlarını incelet bakalım neler çıkacak" dedi.

14.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver. Ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler tabii ki incelemeye, denetimlere tabi tutulabilir. CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır. Senin de tüm belediyelerine ve kurumlara inancın tam ise bağımsız bir Sayıştay tesis et, sonrasında belediyelerini ve kurumlarını incelet bakalım neler çıkacak" paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çöp de çamur da çukur da senin zihniyetini yansıtıyor. Muhalefete, partimize ve belediye başkanlarımıza ettiğin bütün hakaretleri sana iade ediyorum. Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver. Ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler tabii ki incelemeye, denetimlere tabi tutulabilir. CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır. Senin de tüm belediyelerine ve kurumlara inancın tam ise bağımsız bir Sayıştay tesis et, sonrasında belediyelerini ve kurumlarını incelet bakalım neler çıkacak. Emin ol ki bütün yolsuzlukların hesabının sorulmasını sağlayacağız. Yolsuzluk yapanların yanına kar kalmayacak."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt - Son Dakika

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