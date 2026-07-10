Kemaliye'de Heyecan Dolu Atlayışlar - Son Dakika
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Kemaliye'de Heyecan Dolu Atlayışlar

Kemaliye\'de Heyecan Dolu Atlayışlar
10.07.2026 18:19
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Kemaliye şenliklerinde wingsuit ve base jump gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde sporcuların wingsuit (yarasa kanat) ve base jump atlayışları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kemaliye'nin Gabani bölgesinde düzenlenen etkinlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platformdan atlayış yaptı. Sporcular, çıkış noktasına ulaşabilmek için 'demir yol' olarak adlandırılan ve 517 demir basamaktan oluşan 'Via Ferrata' parkurunu tırmandı. Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan ve 600 metreyi aşan özel atlayış noktasında yapılan wingsuit ve base jump gösterileri, Karanlık Kanyon ile Karasu Nehri üzerinde gerçekleştirildi. Saatte 220 kilometreye varan hıza ulaşan sporcuların gösterisini izleyenler adeta nefeslerini tuttu. Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, şenliğe katılan ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemaliye'de Heyecan Dolu Atlayışlar - Son Dakika

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