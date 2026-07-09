Kemaliye'de Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kemaliye'de Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı

Kemaliye\'de Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı
09.07.2026 16:18
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Kemaliye'de 47. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, Karanlık Kanyon'da bot safarisiyle başladı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Karanlık Kanyon'da bot safarisi gerçekleştirildi.

Erzincan'ın tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Kemaliye ilçesi, 47'nci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine ev sahipliği yapıyor. Kemaliye'de üç gün sürecek olan organizasyonda, doğa sporları meraklıları ağırlanacak. Şenlik kapsamında dünyanın 2'nci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da bot safarisi gerçekleştirildi. Kaymakam Emirhan Arıkan ile Belediye Başkanı Erdem Atmaca'nın kurduğu takımlar, safaride birbirleriyle yarıştı. Fırat Nehri'nde gerçekleşen safari sonrası konuşan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, 47'ncisi organize edilen şenlik kapsamında kurdukları takımla safari yaptıklarını söyledi. Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ise şenliklerin katılımın ve heyecanın çok iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemaliye'de Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika

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