Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Personeliyle Bir Araya Geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, personeliyle bir araya gelerek hizmet kalitesini artırmak için özverili çalışma çağrısında bulundu.

07.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:17
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, personeliyle bir araya geldiği toplantıda, "Halkımıza 'Belediye çalışıyor' dedirtmemiz lazım. Ben sizlerle birlik içerisinde bu başarıyı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Türkmen, yaklaşık 700 belediye çalışanı ile bir araya geldi. Belediye bahçesinde düzenlenen toplantıda Türkmen, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaparak, hizmet kalitesini artırmak için özverili çalışma çağrısında bulundu.

Türkmen, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, Kemalpaşa halkının vergileriyle finanse edilen maaşların hak edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HALKIMIZA 'BELEDİYE ÇALIŞIYOR' DEDİRTMEMİZ LAZIM"

"Yeni bir dönem başladı, biz de belediyedeki yapılaşmayı son aşamasına getirdik. Ben sizlerden şunu istiyorum, bizler vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerden maaş alıyoruz, bunu da hak etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl hak edeceğiz? Düzgün çalışarak, müdürlerinizin verdiği işleri düzgün yerine getirerek hak edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmeti daha hızlı götürmek için disiplinli çalışmamız gerekiyor. Halkımızın bizlere verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet edeceğiz. Halkımıza 'Belediye çalışıyor' dedirtmemiz lazım. Ben sizlerle birlik içerisinde bu başarıyı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Benim sadece bir gayem var: Kemalpaşa'ya güzel işler yapmak, eserler kazandırmak. Bunun için mücadele ediyorum. Çalışan insan başımın tacıdır. Burada çalışanlar sizlersiniz, o yüzden herkesin katkı koymasını, hepinizin özveri ile çalışmasını istiyorum. 5 yıl sonra hepimizin ismi anılacak, Kemalpaşa'da ne güzel hizmetler yapıldı diyecekler."

Kaynak: ANKA

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