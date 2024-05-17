Kemalpaşa Belediyesi E-Ruhsat Hizmetini Hayata Geçiriyor

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet verebilmek için başlattığı dijitalleşme çalışmaları kapsamında E-Ruhsat hizmetini hayata geçiriyor.

Kemalpaşa Belediyesi, çağın gereksinimleri doğrultusunda teknoloji destekli hizmet anlayışını benimseyerek, e-dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak, vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için E-Ruhsat uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

E-Ruhsat hizmeti, vatandaşların belediyeye gelmeden evrak kayıt, durum ve takip işlemlerinin online olarak kontrol edebilmelerine imkan sağlayacak. Vatandaşlar, imar durumu, numarataj ve ruhsat işlemleri, yapı ile ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.

E-Ruhsat hizmeti, Kemalpaşa Belediyesi web sitesi ve e-devlet sistemi ile entegre bir şekilde çalışacak. Ayrıca, belediye proje sahiplerini, tüm süreçlerle alakalı SMS ve mail yolu ile bilgilendirecek. Bu hizmet, 2024 yılı içerisinde vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlanacak.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ HİZMET ANLAYIŞI

Başkan Türkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknoloji destekli hizmet anlayışımızla, e-dönüşüm sürecinde önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yapı ruhsatı işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için E-Ruhsat hizmetini başlatıyoruz" dedi.