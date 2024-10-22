Kemalpaşa Belediyesi e-Ruhsat Sistemini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi e-Ruhsat Sistemini Hayata Geçiriyor

Kemalpaşa Belediyesi, yapı ruhsatı işlemlerini hızlandırmak amacıyla e-ruhsat sistemini 1 Kasım 2024'te hizmete sunacak. E-devlet ile entegre çalışan sistem, vatandaşlara daha hızlı ve şeffaf hizmet sunmayı hedefliyor.

22.10.2024 11:50  Güncelleme: 13:37
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla e-ruhsat sistemini hizmete sunuyor. Sistem 1 Kasım'da kullanılmaya başlanacak.

Kemalpaşa Belediyesi, e-dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak e-ruhsat hizmetini 1 Kasım 2024'te hayata geçiriyor. Proje uygulama aşamasındayken kurum içi eğitimler tamamlandı ve kullanıcı eğitim videoları hazırlandı. Kullanıcılar bu eğitim videolarına Kemalpaşa Belediyesi'nin web sitesinden ulaşabilecek.

E-Devlet ile entegre çalışacak

Yapı denetim firmaları ve proje müelliflerini belediye personeli ile dijital ortamda buluşturan bu sistemle; yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, numarataj belgesi, imar durumu belgesi gibi onay süreçleri daha hızlı ve kontrollü bir şekilde ilerleyecek. Proje kontrolleri dijital ortamda hızla incelenip, eksiklikler varsa dijital ortamda tamamlanacak, böylece zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. E-ruhsat hizmeti, Kemalpaşa Belediyesi web sitesi ve e-devlet sistemi ile entegre şekilde çalışacak. Ayrıca, proje sahiplerine süreçle ilgili SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Kullanıcıların E-Ruhsat sistemini rahatlıkla öğrenebilmeleri için Kemalpaşa Belediyesi'nin YouTube sayfasında (@kemalpasabelediyesi) 1 Kasım itibarıyla 12 adet tanıtım videosu yayınlanacaktır.

"Dijital çağa entegre oluyoruz"

Vatandaşlara daha şeffaf ve nitelikli hizmetler sunabilmek için çalıştıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Bu hizmet ile hemşehrilerimizin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, TUS ve irtifak kurma başvuruları gibi pek çok işlemi elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayacağız. Dijital dönüşümün sunduğu bu olanaklarla vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek gerekli evraklara elektronik ortamdan ulaşabilecekler. Şimdiden Kemalpaşa'mıza hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi e-Ruhsat Sistemini Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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