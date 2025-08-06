İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelinin Kemalpaşa'daki evine baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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