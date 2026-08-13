Kemer'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Kemer'de Orman Yangınına Müdahale

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Antalya Kemer'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ekipler bölgede.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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