Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz\'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımları kapsamında ikinci dönem eğitim başvurularının 12 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Kemer sınırlarında ikamet eden öğrenciler için nakdi eğitim yardımı yapılacağını belirten Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını ifade etti.

10.02.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımları kapsamında ikinci dönem eğitim başvurularının 12 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Solmaz, yaptığı açıklamada, Kemer sınırlarında ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam edenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilen hanelerdeki öğrenciler için nakdi eğitim yardımı yapılacağını belirtti.

Yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin aktif öğrenci belgesiyle kendisi, ailesi veya vasi tarafından başvuru yapabileceğini aktaran Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kemer, Kamu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement