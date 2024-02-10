Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz\'dan Eğitim Yardımları Hakkında Açıklama

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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımları kapsamında ikinci dönem eğitim başvurularının 12 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Solmaz, yaptığı açıklamada, Kemer sınırlarında ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam edenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilen hanelerdeki öğrenciler için nakdi eğitim yardımı yapılacağını belirtti.

Yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin aktif öğrenci belgesiyle kendisi, ailesi veya vasi tarafından başvuru yapabileceğini aktaran Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını ifade etti.