Kemerhisar'daki Patlama Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemerhisar'daki Patlama Güvenlik Kamerasında

27.06.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'deki havai fişek fabrikasında patlama anı kaydedildi, bir işçi hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevrede bulunan bir çiftliğin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, fabrikadaki patlama anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

Öte yandan, patlamada ağır yaralanan işçi Yasin Demirbaş'ın, Bor Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kemerhisar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemerhisar'daki Patlama Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:23:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Kemerhisar'daki Patlama Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.