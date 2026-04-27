Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kendini Kandırmak mı, Ümit Beslemek mi?

27.04.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerçeklerden kaçıp hayal dünyasına sığınmak bazen bir dinlenme ve güç toplama yöntemi olabilir. Ancak asıl mesele, bu hayallerin ümide dönüşerek bizi motive etmesidir.

“Kendini kandırıyorsun” diyen kişi, muhatabını gerçeklere çekmek ister. Gerçekten de insan bunaltıcı durumlardan kaçıp hayal dünyasında mutlu olur. Problemleri çözmek için gerçekleri görmek şarttır, ancak sürekli sıkıntı içinde yaşayamayız. Gerçeklerle boğuşurken huzurlu bir dünya hayaliyle motive oluruz. Bu nedenle zaman zaman kendimizi kandırmakta sakınca yoktur; bu, dinlenip güç toplama anıdır. Yeter ki o hayale takılıp kalmayalım. “Kendimizi kandırmak” bir ümit dünyası kurmaktır. İnsan hayal ettiği yöne ilerler. Peygamberimiz “Rüyaları iyimser tabir edin” buyurmuştur; çünkü iyimserlik gayreti artırır. “Ümitsizlik haramdır” çünkü Allah varsa ümit vardır. Bir hadis-i kudsîde Allah “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannı nasılsa öyleyim” buyurur. Yani kul, Allah’tan ne beklerse onu bulur. O halde boş kuruntuya kapılmadan Rabbimiz hakkında güzel zanda bulunmalıyız. Buradaki zan, kesin kanaat anlamındadır ve kulun tevhid inancını içselleştirdiğini gösterir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:25:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kendini Kandırmak mı, Ümit Beslemek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.