Kene Vakalarında Artış: 3 Ölü - Son Dakika
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Kene Vakalarında Artış: 3 Ölü

Kene Vakalarında Artış: 3 Ölü
04.06.2026 14:25
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Sivas’ta yaz aylarıyla kene vakaları arttı, 3 kişi hayatını kaybetti. Valilik uyarıda bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşandığını ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek, Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaz aylarıyla birlikte kene vakalarının artış gösterdiğini belirtti.

Özellikle kırsala gidecek vatandaşlardan tedbirli olmalarını isteyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kapsamında kene vakalarında da artış yaşanmaya başlamıştır. Maalesef şu ana kadar bu nedenle 3 vatandaşımızı kaybettik. Valilik olarak, İl Özel İdaremiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte özellikle riskli bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik ilaçlama desteği ve bilgilendirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da bireysel tedbirlerini ihmal etmemeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle kırsal alanlarda bulunacak vatandaşlarımızın gerekli koruyucu önlemleri almaları, riskli durumlarla karşılaşmaları halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları hayati önem arz etmektedir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan azami dikkat ve hassasiyet beklediğimizi ifade etmek isterim."

Kelkit Çayı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları

Vali Şimşek, Koyulhisar ilçesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında Kelkit Çayı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmalarına da değinerek, "Kaybolan kızımızı arama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. AFAD, jandarma, emniyet, İl Özel İdaresi ve Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 66 kişilik ekip, olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren hem kıyı tarama hem de su altı arama faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cemal Kurban ile İl Göç Müdürü Hamza Demir katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivas Valiliği, Yılmaz Şimşek, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene Vakalarında Artış: 3 Ölü - Son Dakika

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