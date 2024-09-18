Kenevir Eken Şahıs Tutuklandı

Güncel

SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinin yakınındaki ormana kenevir eken Bülent Şimşek (48) tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Bülent Şimşek'in ormanda kenevir ekimi yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evinde ve ormanda yapılan aramalarda, 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık esrar maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.