Kenya\'da 16 Fil Ölümü Üzerine Gözetim Artırıldı

NAİROBİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Kenya Vahşi Yaşam Servisi, bir ay içinde 16 filin ölmesinin ardından Amboseli ekosistemindeki hava ve kara gözetimini yoğunlaştırdığını duyurdu.

Kurum cuma günü yaptığı açıklamada, 24 Haziran ile 31 Temmuz arasında bildirilen 16 fil ölümünü soruşturduğunu belirtti. Vakaların çoğunda yetişkin dişi filler ile yavruların zayıflık ve kısmi uzuv felci belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yerel topluluklar ve koruma ortaklarıyla işbirliği içinde, olası yeni vakalara müdahale etmek ve yaban hayatı ile ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ekosistem genelinde fil gözetimi, korucu devriyeleri ve veterinerlik çalışmalarını yoğunlaştırdık" ifadelerine yer verildi.

Kurum ayrıca, ön bulguların bulaşıcı veya bulaşabilir bir hastalığa ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymadığını belirterek, bunun kamuoyu ve turizm sektörü açısından güven verici olduğunu ifade etti. Amboseli Milli Parkı'nın ziyaretçilere açık olduğu ve normal faaliyetlerini sürdürdüğü de vurgulandı.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi ilk vakanın haziran sonunda bildirilmesinden bu yana, etkilenen hayvanları tedavi etmek, ölüm sonrası incelemeler yapmak, numune toplamak ve gözetim faaliyetlerini artırmak üzere Nairobi, Tsavo ve Amboseli'den veteriner ve bilim ekipleri görevlendirdi.

Kurum, potansiyel çevresel kirleticileri tespit etmek amacıyla su numuneleri almanın yanı sıra toksikolojik, mikrobiyolojik ve diğer laboratuvar testlerini gerçekleştirmek üzere Devlet Kimyageri ve Nairobi Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

Açıklamaya göre Nairobi Üniversitesi tarafından yapılan ön analizler, incelenen vakaların muhtemel nedeninin siyanür zehirlenmesi olduğuna işaret ediyor. Kurum, laboratuvar bulgularını ilgili vakaların kayıtlarıyla eşleştirmek ve hayvanların siyanüre maruz kalmasının kaynağı ile nasıl gerçekleştiğini belirlemek için doğrulama testlerinin sonuçlarını bekliyor.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi ayrıca Haşere Kontrol Ürünleri Kurulu'ndan, haşere kontrol ürünleri veya bitki koruma kimyasallarının Amboseli ekosisteminin daha geniş bölümünde usulsüz şekilde kullanılıp kullanılmadığını, depolanıp depolanmadığını veya bertaraf edilip edilmediğini araştıracak çok kurumlu teknik ekibe liderlik etmesini istedi.

Yetkililer, su, toprak ve hayvanların beslendiği bitki örtüsünde olası kirliliği araştırırken, doğal olarak siyanür üretebilen dev yıldız otunun (Cynodon plectostachyus) hayvanların zehirlenmesine neden olup olmadığını da inceliyor.