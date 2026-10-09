Kenya'da Ebola temaslı sayısı 57'ye yükseldi, 10 kişi Nairobi'de karantinaya alındı

NAİROBİ/ Kenya'da ilk kez Ebola nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hastayla temas ettiği belirlenenlerin sayısı 57'ye yükseldi, 10 kişi karantinaya alındı.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, yaptığı açıklamada, ülkede şu anda Ebola salgınının bulunmadığını, doğrulanan tek vakanın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) gelen kişide tespit edildiğini belirtti.

Duale, yaşamını yitiren kişiyle temas ettiği belirlenenlerin sayısının 55'ten 57'ye yükseldiğini, bunlardan 10'unun Nairobi'deki Ulusal Polis Hastanesi'nde karantinaya alındığını bildirdi.

Karantinadaki kişilerin hastalık belirtileri açısından günlük takip edildiğini anlatan Duale, diğer temaslıların tespiti için çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve yaklaşık 17 kişiye daha ulaşıldığını kaydetti.

Kenya'da Ebola'ya karşı uygulanan tedbirler kapsamında 652 binden fazla yolcunun sağlık taramasından geçirildiği, şüpheli vakalardan alınan 267 numunenin test edildiği ve yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına hastalığın önlenmesi ve vaka yönetimi konusunda eğitim verildiği bildirildi.

Kenya'daki ilk Ebola vakası

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisine göre KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.

Hastalık belirtileri göstermesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastanın, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testlerde Ebola virüsünün Bundibugyo türünü taşıdığı tespit edildi.

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.

Hastanın cenazesi, çarşamba günü başkent Nairobi'deki Lang'ata Mezarlığı'nda virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik özel sağlık tedbirleri altında defnedildi.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

Ebola virüsü, enfekte kişilerin kanı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temasın yanı sıra virüs bulaşmış malzemeler aracılığıyla yayılabiliyor.