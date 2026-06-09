Kenya'da Gachagua'nın Görevden Alınması Onaylandı - Son Dakika
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Kenya'da Gachagua'nın Görevden Alınması Onaylandı

09.06.2026 17:32
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Kenya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkan Yardımcısı Gachagua'nın görevden alınmasını onadı.

Kenya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua'nın 2024'te görevden alınmasına ilişkin kararı onadı.

Ulusal basındaki haberlere göre üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Gachagua'nın, görevden alınma sürecinin siyasi nedenlerle yürütüldüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki itirazını reddetti.

Mahkeme, bu kapsamda Senatonun Gachagua'nın görevden alınmasına ilişkin kararının geçerliliğini koruduğuna hükmetti.

Öte yandan mahkeme, görevden alma görüşmeleri sırasında rahatsızlanan Gachagua'nın erteleme talebinin Senato tarafından kabul edilmemesinin hak ihlali oluşturduğunu belirledi.

Ayrıca mahkeme, Gachagua'nın yerine atanan Devlet Başkan Yardımcısı Kithure Kindiki'nin görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Kenya Senatosu, Ekim 2024'te Gachagua'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Gachagua hakkında yolsuzluk, etnik bölünmeleri kışkırtmak ve hükümeti baltalamak dahil çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.

Eski devlet başkan yardımcısı ise suçlamaları reddederek görevden alınma sürecinin siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

Kenya yasalarına göre görevden alınan kamu görevlilerinin yeniden kamu görevine seçilmeleri engellenebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Gachagua'nın Görevden Alınması Onaylandı - Son Dakika

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