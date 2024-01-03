Kenya Devlet Başkanı Ruto, Sudan\'da HDK Komutanı Dagalu ile Görüştü

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da çatışan taraflardan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüştü.

Ruto ile Dagalu, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) arabuluculuğunda Nairobi'deki devlet sarayında bir araya geldi.

Ruto, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Dagalu'nun, Sudan'daki çatışmaları diyalog yoluyla çözme konusunda gösterdiği kararlılığı takdir ettiğini vurguladı.

Kenya'nın karşılıklı çıkarlar doğrultusunda Somali ve Güney Sudan ile işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu belirten Ruto, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, terörle mücadele konusunda birlikte çalışmak. Bölgede kalıcı bir barışın inşa edilmesi ve ticaretin gelişmesi için çatışmaların çözüme kavuşturulması gerekiyor. Doğu Afrika'da istikrar ve refah ancak bu şekilde güvence altına alınabilir."

Dagalu, barış görüşmelerine verdiği destekten dolayı Ruto'ya teşekkür etti

Dagalu da X'ten yaptığı paylaşımda, Ruto ile Sudan'daki güncel gelişmeler ve Güney Sudan'daki krize çözüm bulma yolları üzerine görüştüklerini kaydetti.

Güney Sudan'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için ateşkes müzakerelerinin başlatılması konusunda kararlı olduklarını belirten Dagalu, "Kenya Devlet Başkanı'nın Sudan'da güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve krizden çıkış yolunu bulmak için tüm taraflarla birlikte çalışma yönündeki anlayışı ve arzusunu sezdim." ifadelerine yer verdi.

Dagalu, Kenya ve IGAD ülkelerine savaşın sona erdirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı da teşekkür etti.

IGAD arabuluculuğu ile Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Dagalu'nun 4 Ocak'ta Cibuti'de görüşmesi bekleniyor.

Dagalu, Uganda ve Etiyopya'ya da ziyaretler yapmıştı

HDK Komutanı Dagalu, 27 Aralık 2023'te Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 28 Aralık 2023'te Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed ve 31 Aralık 2023'te Cibuti'de Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün Nisan ayının ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, 2018 Aralık ayındaki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.

Sudan'da ağır maddi ve manevi tahribat bırakan iç savaş, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette sürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.