Kenya Dışişleri Bakanı, savaşta 84 vatandaşın ölü veya kayıp olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kenya Dışişleri Bakanı, savaşta 84 vatandaşın ölü veya kayıp olduğunu açıkladı

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Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olduğu belirlenen 354 Kenya vatandaşından 84'ünün öldüğünü veya kaybolduğunu bildirdi. Mudavadi, 34'ünün hastaneye kaldırıldığını, 62'sinin ülkeye getirildiğini ve 52 kişinin yerinin bilinmediğini açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olduğu kayıtlara geçen 354 Kenya vatandaşından 84'ünün hayatını kaybettiğini veya çatışmada kaybolduğunu bildirdi.

Bakan Mudavadi, Senatonun çalışma ve savunma komitelerinin ortak oturumunda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalara dahil olduğu belirlenen 354 Kenya vatandaşı olduğunu belirten Mudavadi, bu kişilerden 77'sinin cephe hattında bulunduğunu, 38'inin kamplarda kaldığını söyledi.

Mudavadi, vatandaşlarından 84'ünün hayatını kaybettiğini veya çatışmada kaybolduğunu, 34'ünün hastaneye kaldırıldığını, 62'sinin ülkesine geri getirildiğini, 5'inin savaş esiri olduğunu, birinin gözaltında olduğunu, birinin askeri sözleşmesini tamamladığını ve 52 kişinin yerinin bilinmediğini veya sınıflandırılmadığını ifade etti.

Bazı ailelerin Rusya'daki yakınlarıyla iletişimlerini kaybettikten sonra yetkililere başvurduğunu aktaran Mudavadi, bunun kişilerin yerlerinin tespit edilmesini zorlaştırdığını belirtti.

Mart ayında Moskova'ya yaptığı ziyarette, Kenya vatandaşlarının Rus ordusuna alınmasının önlenmesine yönelik görüşmeler yaptığını kaydeden Mudavadi, ziyaretin ardından ülkesinin, vatandaşlarının Rus ordusuna yeni katılımlarını önlemeyi amaçlayan askeri alım durdurma listesine dahil edildiğini söyledi.

Mudavadi, Kenya'nın Moskova Büyükelçiliğinin, uygulamanın ardından vatandaşlarının Rus ordusuna alınmadığını doğruladığını aktardı.

Rus yetkililerin, askeri sözleşmelerin feshedilmesine yönelik talepleri bireysel olarak değerlendirdiğine işaret eden Mudavadi, Rusya Savunma Bakanlığının hayatını kaybeden Kenyalıların cenazelerinin ülkeye gönderilmesi masraflarını karşılamadığını ifade etti.

Mudavadi, Kenya'nın cenazelerle ilgili Rus yetkililer ve ailelerle, çatışmalarda alıkonulan vatandaşları için de Ukrayna tarafıyla görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Kenya Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) raporunda, 1000'den fazla Kenyalının Rus ordusunda savaşmak üzere yasa dışı işe alım ajansları aracılığıyla işe alındığı belirtilmişti.

Raporda, ajansların eski askerleri, eski polisleri ve yurt dışında iş arayan genç sivilleri yüksek maaş, prim ve Rus vatandaşlığı vaatleriyle hedef aldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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