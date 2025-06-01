Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: Halk Adalet ve Özgürlük İstiyor

Haber: Mehmet OFLAZ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Adalet içerisinde adaletsizlik yaşamak çok zor. Ben inanıyorum ki Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarımız ve gençlerimiz çok kısa sürede özgürlüğe kavuşacaklardır. Biz halkız, halk bunu istiyor" dedi.

CHP'nin Antalya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitigi öncesi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi Antalya'da insanlar özgürlük diye bağırıyor, adalet diye bağırıyor. Biz Türklerin en önem verdiği şey adalettir. Biliyorsunuz ben de iki ay içeride kaldım. Hala mahkeme devam etmekte. Gerçekten çaresizlik içerisinde çare aramak çok zor. Adalet içerisinde adaletsizlik yaşamak çok zor. Ben inanıyorum ki Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarımız ve gençlerimiz çok kısa sürede özgürlüğe kavuşacaklardır. Biz halkız, halk bunu istiyor."