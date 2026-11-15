Kepez\'de 6 katlı binanın bodrumundaki yangında sakinlerin depoladığı eşyalar yandı

Kepez'de 6 katlı binanın bodrumundaki yangında sakinlerin depoladığı eşyalar yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez'de 6 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında, sakinlerin depoladığı eşyalar yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı; yangının havalandırma sisteminden kaynaklandığı belirlendi.
ANTALYA'da 6 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, binada yaşayanların depoladığı eşyalar küle döndü.
Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmandan duman yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin apartmanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi.
Ekibin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Apartmanda oturanların bodrum katta muhafaza ettiği eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının apartmanın havalandırma sisteminden kaynaklandığı belirlendi.
Haber- Kamera: Tunahan KIR - Arda KIR/ANTALYA,
Sizin düşünceleriniz neler ?