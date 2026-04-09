Kepez'de Ev Bahçesinden 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez'de Ev Bahçesinden 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

09.04.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin bahçesinden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde İ.K.'nin (44) müstakil evinin bahçesinden Kepez Belediyesi ekiplerince 4 kamyon çöp çıkarıldı. Aynı adresten 2024 ve 2025 yıllarında da toplam 16 kamyon çöp çıkarıldığı bildirildi.

Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan İ.K.'ye ait müstakil evin bahçesindeki evsel atıklar, kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarlığına bildirdi. Kütükçü Mahallesi Muhtarı Meryem Erkal'ın da konuyu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle 2971 Sokak'taki müstakil eve girdi. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda evin bahçesi ve çevresinden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmaları esnasında bulunan Atatürk portresi de zabıta personeli tarafından titizlikle silinip, korumaya alındı. İncelemede; İ.K.'nin kullanım ömrünü tamamlamış ev eşyaları, mobilyalar ve çeşitli atıkları biriktirdiği tespit edildi. Aynı adresten ayrıca 2024 yılında 10 kamyon, 2025 yılında 6 kamyon çöp çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Kepez, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:10:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.