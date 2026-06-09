Kepez'de Hamile Eşine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kepez'de Hamile Eşine Silahlı Saldırı

09.06.2026 14:45
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Abdullah A., hamile eşi Hatice A'yı yaralayarak tutuklandı, duruşma başladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan kocanın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hamile eşi Hatice A'yı (25) silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdullah A. (33) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında yüzde 70 engelli olduğunu belirten sanık Abdullah A, yaklaşık 7 yıllık evlilikleri boyunca eşiyle çeşitli sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.

Olaydan bir hafta önce taşınmaya karar verdiklerini anlatan sanık, psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını söyledi.

Olay günü eşiyle telefonda arayan kişinin kimliği nedeniyle tartıştıklarını öne süren sanık, yaşanan gerginliğin ardından silahını alarak önce kendi kafasına dayadığını, ardından yere doğru iki el ateş ettiğini iddia etti.

Sanık, pişman olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir şey olacağını bilseydim ateş etmezdim. Eşimi hedefleyerek sıkmadım, yere doğru ateş ettim." diye konuştu.

"İlk önce sol, sonra sağ bacağıma sıktı"

Müşteki Hatice A. ise olay günü beyaz eşya teslimatıyla ilgili bir telefon aldığını, eşinin telefondaki kişiyle görüştükten sonra kendisine tepki gösterdiğini anlattı.

Sanığın silahını çıkararak kendisini yalancılıkla suçladığını belirten Hatice A, "Teyzemle birlikte korkup yalvarmaya başladık. Yapma derken dizlerimi hedef aldı. 'Beni, çocuklarımızı düşün' dedim. Daha sonra Kelime-i şehadet getirmeye başladı. İlk önce sol, sonra sağ bacağıma sıktı." dedi.

Sanığın olay sırasında silahı kendi kafasına dayamadığını öne süren Hatice A, tedavisinin ardından hastanede doğum yaptığını belirterek eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda 3 Şubat'ta, Abdullah A. tartıştığı hamile eşi Hatice A'yı bacaklarından silahla vurduktan sonra kaçmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Abdullah A, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kepez, Suç, Son Dakika

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