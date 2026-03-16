Kepez'de Silahlı Olay: Şüpheli Teslim Oldu

16.03.2026 16:37
Antalya'da bir kişi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ateş açtıktan sonra kendini kilitledi, teslim oldu.

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitleyen şüpheli teslim oldu.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.

Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ikna çalışmaları sonucu şüpheli teslim oldu.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu gazetecilere, saat 11.10 sularında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar dolayısıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevlendirilen yardımcı hizmetli personeli M.Y.'nin (39) kurusıkı tabanca ve bir de ateşli silahla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldiğini söyledi.

Toplantı odasına geçerek video kaydı aldığını anlatan Dervişoğlu, "Koridora çıkarak rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 el atış yapıyor. Bunun akabinde kendisini bir odaya hapsediyor. Söylemlerinde intihar edeceğini, hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu vesaire birtakım söylemlerde bulundu. Kepez Kaymakamlığı olarak o andan itibaren kaymakamlığın ve hükümet konağımızın tüm birimlerimizi tahliye ettik. Personelimizi dışarıya aldık." diye konuştu.

Dervişoğlu, süreci Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sağlıklı şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde herhangi bir rehine alma, yaralı yok. Emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlarımız kendisiyle devamlı görüşme halinde oldu. İlgili psikolog arkadaşlarımız kendisine destek vermeye çalıştı. En son saat 15.20 itibarıyla silahını bırakarak teslim oldu." dedi.

Şüphelinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, kendisine veya herhangi bir personele zarar gelmediğini belirtti.

Dervişoğlu, adli ve idari soruşturmaların devam edeceğini, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
