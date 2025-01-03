Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi. Balıkesir- Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. İlk belirlemelere göre otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ile Zeki Bulcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 10'u aşkın yaralının olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kepsut'ta Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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