Kepsut\'ta Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

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BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, yolcu midibüsünün, ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken; yaralı kişi sayısının da 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi. Balıkesir- Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. İlk belirlemelere göre otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ile Zeki Bulcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 10'u aşkın yaralının olduğu bildirildi.