Kerem Karakaya Davasında Ekim Duruşması

17.04.2026 13:11
12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın ölümüyle ilgili davada, anne sanık S.B. katılmadı, duruşma ertelendi.

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak ölümüne ilişkin arkadaşının annesinin yargılanmasına devam edildi.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi tutuksuz sanık S.B. katılmadı.

Olayda hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil ve ablası Gül Karakaya ile aile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, duruşmada elinde getirdiği bastonla olay anına ilişkin canlandırma yaptı.

Cumhuriyet savcısının tüfeğin incelemeye gönderilmesini talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumuna müzakere yazılıp söz konusu tüfeğin gönderilerek, olay tarihinde 11 yaşında olan F.B'nin tüfeği kaldırma, atışa hazırlama ve kartuş boşaltma işlemine yeterli olup olmayacağına ilişkin rapor düzenlemesi hususunda verilen ara karardan, olayın üzerinden 8 yıl geçmesi ve F.B'nin 19 yaşına gelmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu tarafından muayene edilmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle vazgeçilmesine karar verdi.

Ayrıca yine adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfekle Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilip inceleme yapılması için verilen ara karardan da 2018'de İstanbul Jandarma Laboratuvar Amirliği tarafından verilen uzmanlık raporunun tüm dosya kapsamında değerlendirilmesine karar vererek vazgeçen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya, evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

F.B'nin annesi S.B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Anne S.B.'nin yargılandığı dava devam ederken Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine S.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

