Kerem Karakaya Davasında Müebbet Talebi

Yalova'nın Termal ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık S.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi tutuksuz sanık S.B. katılmadı. Duruşmada, Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya, ablası Gül Karakaya ve aile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kriminal raporlar, olay yeri incelemeleri ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda olayda kullanılan tüfeğin bulunduğu konum, ağırlığı ve çalışma mekanizması dikkate alındığında, olay tarihinde çocuk yaşta olan F.B'nin silahı tek başına kullanmasının mümkün olmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Mütalaada, F.B'nin ifadelerinde silahı daha önce kullanmadığını söylediği, buna karşın sonraki beyanlarında tüfeğin çalışma sistemine ilişkin ayrıntılar aktardığı ve bu ifadelerin yönlendirme sonucu verilmiş olabileceği belirtildi.

Kriminal incelemelerde tüfeğin her atış sonrası boş kartuşun elle çıkarılmasını gerektiren bir mekanizmaya sahip olduğuna işaret edilen mütalaada, F.B'nin yaşı ve fiziksel özellikleri dikkate alındığında silahı kurup ateşlemesi ve ardından boş kartuşu çıkarmasının güç olduğu ifade edildi.

Savcılık mütalaasında ayrıca sanık S.B'den alınan el ve yüz örneklerinde atış artığı tespit edildiği, buna ilişkin açıklamalarının ise çelişkili olduğu kaydedildi.

Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde silahı ateşleyen kişinin F.B. değil annesi S.B. olduğu kanaatine varıldığı belirtilen mütalaada, sanığın "kasten öldürme" suçunun çocuğa yönelik olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatınının sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, savcılık mütalaasını olumlu karşıladıklarını belirterek, karar duruşmasında mahkemenin de aynı yönde hüküm kurmasını beklediklerini söyledi.

Anne Rahime Karakaya da oğlunun ölümüne ilişkin adaletin sağlanmasını istediğini ifade etti.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden 12 yaşındaki Kerem Karakaya, evin önünde tüfekle vurularak yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturmada cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmiş, annesi S.B. hakkında ise önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Daha sonra mahkemenin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.