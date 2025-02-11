Keremali Yaylası\'nda Off-Road Keyfi

Yaylanın zirvesinde ATV'lerle Off-Road keyfi
SAKARYA - Etkili olan kar yağışı sonrasında Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası'na giden grup, ATV ve UTV araçlarıyla beyaz örtünün keyfini çıkardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kar yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölgeye ATV ve UTV araçlarıyla giden grup, kışın sunduğu güzellikleri keşfederken yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan karda sporun ve doğanın tadını doyasıya çıkardı.
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