Kerman: Militarizasyona Odaklanmak İnsanlığı Zedeliyor

Nobel Barış ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, birçok ülkenin insan sağlığı, eğitimi ve güvenliğini önceliklendiren yardım kuruluşlarından çekildiğini anımsatarak, "büyük güçlerin militarizasyona odaklandığını" belirtti.

Kerman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'da "Çatışmaların Ortasında Vicdanın Sesi Olmak" isimli panelde katılımcılara hitap etti.

Mevcut dünya düzeninin İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulduğunu hatırlatan Kerman, barış ve güvenlik konularındaki kararların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde 5 daimi ülkenin elinde olmasının olumsuz etkilerine değindi.

BM merkezli izlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine rağmen birçok ülkenin insan sağlığı, eğitimi ve güvenliğini önceliklendiren yardım kuruluş ve projelerinden çekildiğini kaydeden Kerman, Türkiye'ye bu konuda çağrıda bulundu.

Kerman, "Ne yazık ki şimdi büyük güçlerin çoğu, kalkınmadan çok militarizasyona odaklanıyor. Kalkınmayı sadece kendi çıkarları doğrultusunda görüyorlar. Bu nedenle Türkiye bir şeyler yapmalı. İnsanlık şu anda zarar görüyor. " diye konuştu.

Ülkelerin yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ile yardım işbirliklerinden çekilmesinin sonuçlarından insanlığın zarar gördüğünü belirten Kerman, "Dünyadaki adaletsizlikten muzdarip her ülke, her insan çöküşün yükselişini reddetmek zorunda." dedi.

Hesap verebilirlik ve kadın hakları

Nobel ödüllü bir kadın olarak yürüttüğü faaliyetlere değinen Kerman "siyaset, ekonomi, adalet alanlarında kadın görünürlüğünün" dünya genelinde arttığına değinerek, "Türkiye'de güçlü ve harika kadınlar görüyorum." ifadesini kullandı.

Kerman, "Toplumun bize, bizim de insanlara ihtiyacımız var. Kadın hakları, insan haklarıdır. Hesap verebilirlikten bahsetmeden kadın haklarından bahsedemezsiniz, çünkü hesap verebilirlik kadınları gerçekten kurtaracak tek şey." dedi.