Kervansaray Otel Yangını İnceleme Raporu
20.08.2025 20:29
TMMOB, Kervansaray Otel yangınında ihmal ve güvenlik eksikliklerini raporladı.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı. Raporda, binada yangın söndürme ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu, yanıcı malzemelerin kullanıldığı ve denetimlerin eksik bırakıldığı tespit edildi.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu Uludağ'daki Kervansaray Otel'de 27 Mart 2025'te çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu vurgulandı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin 'mevcut bina' sayılması nedeniyle yeni yangın yönetmeliklerine uyum sağlamadığı belirtildi. Buna rağmen, aradan geçen 23 yıla karşın ilave güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtildi.

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Raporda dikkat çeken bulgular arasında; cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılmış olması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması, sprinkler sisteminin bulunmaması, yangın dolaplarının sadece 2 adet olması ve su deposunun boş çıkması, ana merdiven boşluğunun baca gibi çalışarak dumanla dolması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz kalması yer aldı. Ayrıca, otelde bulunan dedektörlerin yanlış konumlandırıldığı, odalarda uyandırıcı siren bulunmadığı ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı tespit edildi.

Raporda, bu eksikliklerin yangının hızla büyümesine ve can kayıplarına neden olduğu vurgulandı. TMMOB, tarafsız ve sıkı denetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

