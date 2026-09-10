Keşan'da Cennet Parkı'nda fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi
Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Dünya Halk Sağlığı Haftası kapsamında obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla Cennet Parkı'nda "Bedenini Dinle Harekete Geç" etkinliği düzenledi.
Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3- 9 Eylül Dünya Halk Sağlığı Haftası kapsamında fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek ve obeziteyle mücadeleye destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarınca Cennet Parkı'nda gerçekleştirilen "Bedenini Dinle Harekete Geç" etkinliğine vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte fizyoterapistler tarafından katılımcılara çeşitli fiziksel aktivite hareketleri yaptırıldı.
Vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın korunması, obezitenin önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasındaki önemi anlatıldı.
Kaynak: AA
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