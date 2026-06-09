Keşan'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Keşan'da Kaza: 5 Yaralı

Keşan\'da Kaza: 5 Yaralı
09.06.2026 10:28
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Keşan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, durumları iyi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü kara yolundaki Dişbudak köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Mecidiye köyü yönüne giden A.Ş. (27) yönetimindeki 34 PJG 024 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.C. (52) idaresindeki 16 TR 034 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüler ile araçlardaki T.İ. (27), S.C. (26) ve S.C. (44) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Keşan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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