Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Durumundan şüphelenilen H.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi
Keşan ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Polis ekipleri Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve 4 boş kovan ele geçirildi.
İş yeri sahibi A.O'nun evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve 16 fişek bulundu.
A.O. gözaltına alındı.
Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu
Uzunköprü ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
Aşçıoğlu Mahallesi'nde polis G.K. ve O. E'nin üzerini arandı.
Aramada 16,98 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 2900 lira ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerinde bisiklet ile elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı. Kimliği belirlenen şüpheli A.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik'te telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının babası, mağdura ait 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını polis merkezine götürdü. Şüpheli A.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini yaşatan Seçkin Bayramoğlu, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Bayramoğlu, 500 yıllık geleneği yaşatmak için mücadele ediyor ve çocuklara kültürel değerleri öğretiyor.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi. Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, çekici üzerindeki otomobilde 15 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılardan 8'i FETÖ üyesi, 5'i ise PKK üyesi olarak belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) sahnelediği 'Huysuz' oyununu izledi. Başkan Böcek, sanata olan önemini vurgulayarak sanatçılara desteklerinin süreceğini belirtti.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Emniyet ve asayişin sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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