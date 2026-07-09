Giresun'un Keşap ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Hisarüstü köyündeki bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Ali Güney (71), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Keşap'ta Ağaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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