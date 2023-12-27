KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu, 2024 yılı için geçerli olacak 17 bin 2 liralık asgari ücrete ilişkin; "Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL'lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL'nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

KESK, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı. KESK'in açıklaması şöyle:

"Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL'lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL'nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir.

"BU ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELMİŞTİR"

Unutulmamalıdır bu ülkede asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. Bu kararla birlikte şu anki enflasyon koşullarında dört kişilik bir ailede 3 kişi çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olabilmektedir. KESK olarak son bir yılda 'Geçim bütçesi istiyoruz! Halktan, emekten yana demokratik bir bütçe istiyoruz!' şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 7 mitingde de talep ettiğimiz gibi insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, bütün konfederasyonları emeğin haklarını birlikte savunmaya çağırıyoruz!"