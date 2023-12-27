 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum - Son Dakika
Üye Girişi

KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu, 2024 yılı için belirlenen 17 bin 2 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve milyonları sefalet koşullarına mahkum ettiğini açıkladı. KESK, emeğin milli gelirden aldığı payın sürekli düştüğünü ve halkın yoksulluğa terk edildiğini belirtti. Ayrıca, asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği vurgulandı ve insan onuruna yakışır bir ücret talebiyle mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum
27.12.2023 - 22:53,
Abone Ol

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu, 2024 yılı için geçerli olacak 17 bin 2 liralık asgari ücrete ilişkin; "Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL'lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL'nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

KESK, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı. KESK'in açıklaması şöyle:

"Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL'lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL'nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir.

"BU ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELMİŞTİR"

Unutulmamalıdır bu ülkede asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. Bu kararla birlikte şu anki enflasyon koşullarında dört kişilik bir ailede 3 kişi çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olabilmektedir. KESK olarak son bir yılda 'Geçim bütçesi istiyoruz! Halktan, emekten yana demokratik bir bütçe istiyoruz!' şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 7 mitingde de talep ettiğimiz gibi insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, bütün konfederasyonları emeğin haklarını birlikte savunmaya çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Asgari Ücret, Kamu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanacak İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanacak
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: KESK: 2024 Asgari Ücreti Yetersiz, Milyonlar Sefalet Koşullarında Yaşamaya Mahkum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement