KESK, belediye operasyonlarında 87 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

(ANKARA)- KESK, belediyelere yönelik son iki gün içinde belediyelere yönelik yapılan operasyonlar nedeniyle iktidara tepki göstererek, "Siyasal iktidar, muhaliflere yönelik artarak devam eden bu baskı, gözaltı, tutuklamalarla yani ördüğü abluka ile emekçi halklara dayattığı yoksulluk, sömürü ve yolsuzluk politikaları için yol temizliği yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Mersin'de üç belediyeye ve Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında KESK'e bağlı olan TÜM BEL-SEN üyelerinin olduğunu da belirterek gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. KESK yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son iki günde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla; aralarında Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli ve İstanbul Eyüpsultan belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 87 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınalar arasında bağlı sendikamız TÜM BEL-SEN üyeleri de bulunmaktadır.

Belediyelere yönelik saldırılar münferit operasyonlarla açıklanamayacak kadar ağır bir tablo oluşturmaktadır. Ayrıca mesele yalnızca gözaltına alınan kişiler değil,hukukun ne için var olduğu ve kimin iradesine hizmet edeceğidir.

Tekrar altını çiziyoruz. Ortada bir suç iddiası varsa bağımsız ve tarafsız yargı tarafından soruşturulur. Ancak ülkemizde soruşturmanın kendisi, seçilmişlerin iradesini etkisizleştirmenin ve halkın sandıkta verdiği kararı boşa çıkarmanın aracına dönüştürülmektedir. Oysa hukuk, iktidarın elindeki bir sopa; yargı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirilmektedir. Hukukun gerçek anlamı, gücün karşısında yurttaşın hakkını ve toplumun iradesini güvence altına almaktır. Hukuk adaletten koparıldığında, geriye yalnızca güç kalır. Yargı bağımsızlığını yitirdiğinde, adalet duygusu yara alır. Seçimle ortaya çıkan halk iradesi yok sayıldığında ise demokrasi rafa kalkmış olur.

Siyasal iktidar, muhaliflere yönelik artarak devam eden bu baskı, gözaltı, tutuklamalarla yani ördüğü abluka ile emekçi halklara dayattığı yoksulluk, sömürü ve yolsuzluk politikaları için yol temizliği yapmaktadır.

Fon-borsa vurgunu ile ortaya saçılan yolsuzlukların bürokrasi ve iktidar ilişkilerine uzanma düzeyi her şeyi açığa çıkarmıştır Hukukun, adaletin, halk iradesinin son kırıntılarının dahi ortadan kaldırıldığı baskıları kınarken bir kez da diyoruz ki: Halkın iradesine yönelik operasyonlarla, gözaltılarla, tutuklama ve kayyum siyasetiyle yolsuzlukların üstünü örtemeyeceksiniz. Gözaltılarla, kayyumlarla, baskılarla toplumu susturamazsınız. Halkların iradesi kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak, adalet kazanacak. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."