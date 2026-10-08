KESK, YHS emekçileri için sınavsız geçiş ve statü ayrımcılığının sona ermesini istedi - Son Dakika
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KESK, YHS emekçileri için sınavsız geçiş ve statü ayrımcılığının sona ermesini istedi

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KESK, YHS emekçileri için sınavsız geçiş ve statü ayrımcılığının sona ermesini istedi
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KESK, Yardımcı Hizmetler Sınıfı emekçilerinin ücret, ek gösterge, özlük ve emeklilik haklarında yaşadığı eşitsizliklerin giderilmesini talep etti. Konfederasyon, YHS emekçilerinin öğrenim ve görevlerine göre uygun sınıflara sınavsız geçişinin yasal güvenceye alınmasını istedi.

(ANKARA) - KESK, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının ücret, ek gösterge, özlük ve emeklilik haklarında yaşadığı eşitsizliklerin giderilmesini istedi. Konfederasyon, YHS çalışanlarının öğrenim durumları ve fiilen yürüttükleri görevler esas alınarak uygun hizmet sınıflarına sınavsız geçişlerinin yasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.

KESK, Yardımcı Hizmetler Sınıfı emekçilerinin uzun süredir ekonomik, sosyal ve özlük hak kayıpları yaşadığını belirterek kamu personel sisteminde statüye dayalı ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetlerinin her aşamasında emeği bulunan, kurumların günlük işleyişini omuzlayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) emekçileri, yıllardır ayrımcı bir kamu personel rejiminin yarattığı ekonomik, sosyal ve özlük hak kayıplarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Aynı kamu hizmetinin üretiminde yer almalarına rağmen hizmet sınıfları gerekçe gösterilerek düşük ücretlere, sınırlı kariyer olanaklarına, ek gösterge ve emeklilik haklarındaki eşitsizliklere mahküm edilmektedirler. Üstelik pek çok kurumda görev tanımlarının dışında çalıştırılan, eğitimleri ve mesleki birikimleri yok sayılan bu emekçilerin yaşadığı sorunlar, münferit uygulamaların değil, emeği değersizleştiren ve kamu emekçileri arasında hiyerarşi yaratan personel politikalarının sonucudur. Kamu hizmetini birlikte üreten emekçiler arasında statüye dayalı ayrımcılığı kabul etmiyoruz!

KESK olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfı emekçilerinin yaşadığı bu adaletsizliği yıllardır gündemde tutuyor; eşit ücret, ek gösterge, özlük ve emeklilik hakları ile öğrenim durumlarına uygun hizmet sınıflarına sınavsız geçiş taleplerini, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm toplu sözleşme süreçlerinde hükümet temsilcilerinin karşısında ödün vermeden, kararlılıkla savunuyoruz. Bu talepleri yalnızca toplu sözleşme masalarında değil, işyerlerinden meydanlara, basın açıklamalarından mücadele alanlarına kadar her zeminde dile getiriyoruz. YHS emekçilerinin haklı talepleri bugün ortaya çıkmış değildir; kamu emekçileri arasında statüye dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yıllardır sürdürdüğümüz örgütlü mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ne var ki siyasal iktidar, kamu emekçilerinin birikmiş sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine, yıllardır toplu sözleşme masasında sürdürülen oyalama politikalarını tercih etmektedir. Kamu emekçilerinin haklarını savunmak yerine iktidarın ücret ve istihdam politikalarına onay veren yandaş sendikal anlayış da bu eşitsizliklerin sürmesinde sorumluluk sahibidir. YHS emekçilerinin haklı talepleri bütçe gerekçeleriyle ertelenirken, kamu kaynaklarının sermayeye, rant ve teşvik politikalarına aktarılması siyasal iktidarın sınıfsal tercihini açıkça göstermektedir. Yıllarca kamu hizmetine emek veren insanların haklarının görmezden gelinmesi ne ekonomik zorunlulukla ne de idari gerekçelerle açıklanabilir. Bu bir kaynak değil, kaynakların kimler için kullanıldığı sorunudur!

"KALICI VE KAPSAYICI YASAL DÜZENLEME DERHAL HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

KESK olarak taleplerimiz açıktır: Yardımcı Hizmetler Sınıfının yarattığı statü ayrımcılığına son verilmeli; bu sınıfta çalışan tüm kamu emekçilerinin öğrenim durumları, mesleki yeterlilikleri ve fiilen yürüttükleri görevler esas alınarak uygun hizmet sınıflarına sınavsız geçişleri yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Görev tanımları dışında çalıştırılmalarına son verilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği önündeki engeller kaldırılmalı, liyakat ve eşitlik esas alınmalıdır. YHS emekçileri ayrım gözetilmeksizin ek gösterge sistemine dahil edilmeli; ücret, ek ödeme, tazminat ve emeklilik haklarında yaşanan eşitsizlikler giderilmeli, tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Bu sorunların çözümü yeni belirsizliklere ve yıllarca sürecek vaatlere bırakılmamalı, kalıcı ve kapsayıcı yasal düzenleme derhal hayata geçirilmelidir.

KESK için mesele yalnızca bir hizmet sınıfının özlük haklarının iyileştirilmesi değil, kamu emekçilerinin tamamının eşit, güvenceli ve insanca yaşayabilecekleri bir çalışma düzenine kavuşmasıdır. Hiçbir kamu emekçisi yaptığı iş, taşıdığı unvan ya da bulunduğu hizmet sınıfı nedeniyle ikinci sınıf çalışan muamelesi göremez. Yardımcı Hizmetler Sınıfı emekçilerine ayrıcalık değil, hakları verilmelidir! Siyasal iktidarı yıllardır biriktirdiği bu adaletsizliği giderecek somut adımları atmaya çağırıyor; tüm YHS emekçilerini haklarına sahip çıkmak için örgütlü mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Haklarımızı mücadeleyle kazandık, mücadeleyle koruyacak ve mücadeleyle geliştireceğiz."

Kaynak: ANKA
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