Keskin Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Keskin Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

11.06.2026 20:59
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Ekmel Cönger, rüşvet suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı ve bakanlık tarafından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Haziran 2026 tarih ve 2026/84 esas sayılı kararı üzerine TCK'nin 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verilmiştir. Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keskin Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Leziz Cün Leziz Cün:
    doğru karar verilmiş ama konuyu gereğinden fazla büyütmüşler yani bir başkan yapıp bitti anlaşıldı 0 0 Yanıtla
  • Dilek Demir Dilek Demir:
    bu işler devam ederse ülkede yönetim nasıl sağlanacak ya en son belediye başkanı haberi ne zaman olmuştu böyle bir şey duydum biraz korkutucu geldi bana bu kadar skandal çıkması öğrenci olarak geleceğim için endişeliyim 0 0 Yanıtla
  • Gülhanım Akkus Gülhanım Akkus:
    vay be 2026da hüküm vermiş şimdi mi duyuruyoruz bunu yani çok aceleciysek geri dönüp geçmiş zamanda da haber yayımlasak artık 0 0 Yanıtla
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