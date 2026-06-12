MUZAFFARABAD, 12 Haziran (Xinhua) -- Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesi yakınlarında meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenledi, 11 Haziran 2026.
Pakistanlı güvenlik kaynaklarının perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında 22 askeri personel hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Keşmir'de Helikopter Kazası: 22 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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