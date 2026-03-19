Ketaib Hizbullah'tan ABD Büyükelçiliğine Ateşkes

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı.

Milis güç güvenlik sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Beyrut'a saldırılarının durması, Bağdat'taki yerleşim yerlerinin bombalanmaması, Irak'taki CIA unsurlarının çekilmesi şartıyla ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes ilan ettiklerini duyuran Assaf, şartların yerine getirilmemesi durumunda saldırılarının şiddetini artıracağı tehdidinde bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği son günlerde sık sık insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.

Irak hükümeti ise bu saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirip, söz konusu eylemde bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.