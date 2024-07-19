Ankara\'da Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yılı sergisi açıldı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği ve Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı için düzenlenen "Harekatın 50'inci Yılında: Kıbrıs" adlı sergisinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tür anmalar ve sergilerle hafızamızı hep taze tutmamız gerekiyor" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılına özel düzenlenen "Harekatın 50'inci Yılında: Kıbrıs" adlı fotoğraf sergisi, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı açılışta yaptığı konuşmada, sergideki her fotoğrafın, harekat döneminin zorluklarını yansıttığına işaret ederek, "Bu sergi, Kıbrıs Barış Harekatı döneminin unutulmaz anılarını ve kahramanlıklarını gözler önüne sermektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Bu zaferi anarken Cengiz Topel'i, Doktor Fazıl Küçük'ü, ve ömrünü Kıbrıs davasına adamış Rauf Denktaş'ı saygıyla yad ediyoruz. Bu tür anmalar ve sergilerle hafızamızı hep taze tutmamız gerekiyor. Bizim hem emeği geçenlerin, şehit olanların ve orada mücadele edenleri anma görevimiz olduğu gibi gelecek kuşaklara da ancak bu şekilde sergilerle aktarabiliyoruz" diye konuştu.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türkü, o karanlık yıllarında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının desteğiyle, umudunu yitirmeden mücadele etmiş, azim ve kararlılıkla onurlu bir direniş sergilemiştir.

50 yıl önce, 20 Temmuz 1974 sabahı, kahraman Mehmetçiğin Girne kıyılarından Ada'ya çıkmasıyla başlayan Barış Harekatıyla, Kıbrıs Türkü can güvenliği, özgürlüğü ve vatanına kavuşmuştur.

Bu kıymetli sergide yer alan fotoğraflar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne uzanan yolda yaşadığı korku, hüzün ve zulümü yansıttığı gibi, tüm bunlara rağmen başta Kıbrıs Türk Mücahidinin mukavemetiyle gösterilen azim, sabır ve yitirilmeyen umudu da bizlere hatırlatmaktadır. Unutmamamız ve daima hatırlamamız gereken tarihimiz Kıbrıs Türkünün de geleceğini şekillendirecektir."

Sergi, 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.