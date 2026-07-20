Kıbrıs Barış Harekatı'nın Anıları

Rum ve Yunan saldırılarına karşı uzun süre direnen Kıbrıslı Mücahitler, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin Ada'ya çıktığı günleri unutamıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin 20 Temmuz 1974'te Ada'ya çıkışından sonra onlarla birlikte savaşan Mücahitler, o dönem yaşadıkları zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Mehmetçiğin Ada'ya ayak basmasından itibaren Kıbrıslı Türklerin yüzünün gülmeye başladığını vurgulayan Mücahitler, Türk askerinin cesareti sayesinde bugün huzur ve barış içinde yaşadıklarını söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Nejat Kocaismail, yaşadıkları zorlu süreçten sonra Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya huzur geldiğini belirterek "1974'te Türk askerinin Kıbrıs'a gelmesi topluma güven getirdi." diye konuştu.

Ölmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) dünya tarafından tanındığını görmek istediğine dikkati çeken Kocaismail, Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974'te yaşadığı kurtuluşun, adadaki barış ve güvenliğin temeli olduğunu vurguladı.

Mücahit Hüseyin Arpalıklı da Kıbrıs'ı ele geçirmeye çalışan Rumlara karşı TMT saflarında uzun yıllar savaştığını anlattı.

Arpalıklı, Rumların terör eylemleri karşısında kısıtlı imkanlarla direniş gösterdiklerini ifade etti.

Direniş gösterdikleri yıllarda da Türkiye'den yardım gördüklerini kaydeden Arpalıklı, hem sivil hayatında hem de TMT'ye girdikten sonra çok defa Rum saldırıları ile karşı karşıya kalarak ölümden döndüğünü dile getirdi.

Kıbrıs Türklerinin, 1955'te daha Ada İngiliz idaresindeyken zorluk çekmeye başladıklarını aktaran Arpalıklı, 1963'ten Mehmetçiğin Kıbrıs'a geldiği 1974 yılına kadar toplu katledilme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Arpalıklı cephede nöbet tutarken Türk askerinin Kıbrıs'a geldiğini duyduktan sonra ilk askerleri gördüklerini belirterek "Türk askeri gelince bizde korku diye bir şey kalmadı. Gidip kucaklaştık. O an çok mutlu olduk. Anlatılmaz bir sevinçti." diye konuştu.

Kıbrıslı Türk Mücahit Halil Coşkun Alaslanlı da 1974 öncesi çok zorluk çekerek, Rum EOKA terör örgütünün tehdidi altında yaşadıklarını dile getirdi.

Alaslanlı, 22 Temmuz 1974'te öğle saatlerinde Türk askerinin Gaziler köyündeki Çadır Tepe'ye gelerek bayrak çektiğini aktararak, o anları duygulanarak şöyle anlattı:

"Türk askerini görünce onlara sarılıp ağladık. Mutluluğumuzun tarifi yoktu. Duygulandık. Evden Mehmetçiğe su getirdik. Onlar da bizi sofraya davet edip yemek verdiler. Büyük bir heyecan. 'Türkiye'miz yanımızdadır' dedik."

Kıbrıs'taki Türklere verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Alaslanlı, "Allah Türkiye Cumhuriyeti'nin de Mehmetçiğin de eksikliğini göstermesin." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı

Türkiye, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile tesis edilen garantörlük haklarını kullanarak, Ada'daki anayasal düzeni ve Türk halkının varlığını korumak üzere 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi.

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların ortak olduğu 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti", Ada'yı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rumların, silah zoru ile Türkleri önce devletten atması ardından da Kıbrıslı Türklere yönelik öldürme, sürgüne gönderme, kamplarda yaşamaya zorlama faaliyetleri sonucu 1963 yılında çöktü.

1963'ten 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine yönelik başta EOKA terör örgütü olmak üzere bazı Rum devlet görevlilerinin de karıştığı öldürme eylemleri sonucu 30 binden fazla Kıbrıslı Türk, can güvenlikleri olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kalarak, etrafı Rum silahlı güçleri ile çevrili izole kamplarda yaşamaya zorlandı.

Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, "Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'u devirmek amacıyla 15 Temmuz 1974'te yaptığı askeri darbe sonucunda Ada'da yaşayan Türklerin durumu daha da kötüleşti.

Darbe sonucu meşru Cumhurbaşkanı III. Makarios meselenin iç mesele olmadığını ilan ederek, garantör ülkelere (Türkiye, Yunanistan ve İngiltere) duruma müdahale etme çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a denizden çıkarma, havadan da indirme harekatı yaparak, Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'na mensup "Mücahitler" ile birleşti.

Kıbrıs'ta Türk varlığını güvence altına alan Mehmetçik, Rumların ateşkesi bozması ve ateşkes görüşmelerinin başarısız olması sonucu 14 Ağustos 1974'te ikinci harekatı başlattı.

Türk askeri birliklerinin 16 Ağustos 1974 akşamı Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt hattına ulaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci evresi de kesin Türk zaferiyle tamamlandı.