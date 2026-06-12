Karabük'te 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.
Kentteki özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün yaşamını yitiren Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Eflani ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri tören sonrası Özdemir'in cenazesi, Çelebiler Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Hasan Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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