Kıbrıs'ta Müzakere Süreci Başlayabilir - Son Dakika
Kıbrıs'ta Müzakere Süreci Başlayabilir

16.02.2026 13:28
BM Temsilcisi Holguín, Kıbrıs'ta Temmuz'da müzakerelerin başlayabileceğini belirtti.

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıs'ta resmi müzakerelerin Temmuz ayında başlayabileceğini belirterek, liderlere önümüzdeki aylarda diyaloğu güçlendirme ve güven artırıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

Holguín'in Rum basınında Pazar günü yayımlanan yazısında, iki tarafın "Temmuz ayından itibaren daha resmi bir müzakere sürecini başlatmanın en iyi yolunu araştırması" gerektiği ifade edildi.

Holguín, 17 Ocak 2026'da Rum lider Nikos Christodoulides ile Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman'ı bir araya getirdiğini belirterek, bu görüşmenin somut sonuç üretmeyi değil, orta vadede müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli yolları keşfetmeyi amaçladığını kaydetti. Görüşmede liderlerin birbirini dinlediğini ve karşılıklı beklentilerini aktardığını ifade etti.

Holguín, Mart 2025'te Cenevre'de tarafların güven artırıcı önlemler konusunda taahhütte bulunduğunu ancak bu alanda kayda değer ilerleme sağlanamadığını da hatırlattı.

Yazısında, adanın güneyinde Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı ve yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle yoğun bir siyasi takvim bulunduğunu, kuzeyde ise yeni liderliğin iç yapılanmasını ve Türkiye ile ilişkilerini koordine ettiği bir süreç yaşandığını belirtti. Bu gelişmelerin önümüzdeki ayları diyalog açısından karmaşık bir dönem haline getirdiğini ifade etti.

Holguín, iki liderin Birleşmiş Milletler arabuluculuğu olmaksızın doğrudan görüşebilmesi fikrinin ortaya çıkmasını "önemli bir adım" olarak niteledi. Liderlerin küçük ortak kararlarla güven oluşturması ve resmi müzakere sürecine zemin hazırlaması gerektiğini kaydetti.

Rum lider Nikos Hristodulidis ise yerel basında yer alan açıklamalarında, Avrupa Birliği dönem başkanlığı ya da seçimlerin müzakereleri geciktirdiği yönündeki değerlendirmeleri "gülünç" olarak nitelendirdi. Christodoulides, müzakerelere hazır olduklarını yineledi.

Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman ise ANKA'ya yaptığı açıklamada Holguín'in değerlendirmelerinin "oldukça yerinde" olduğunu söyledi. Erhürman, ortak zemin oluşturulmasının ve diyalog yoluyla güven tesis edilmesinin resmi müzakereler öncesinde önem taşıdığını belirtti.

Holguín, önümüzdeki aylarda teknik komiteler ve iki toplumdan çeşitli gruplar arasında temasları sürdürmeyi planladığını ifade ederek, uygun koşullar oluştuğunda adaya yeniden döneceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

