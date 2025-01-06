Kıdem Tazminatı Tavanı Düştü

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(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, "AKP döneminde emekli olan işçinin kıdem tazminatıyla ev sahibi olma hayali bitti" dediği açıklamasında, kıdem tazminatı tavanının AK Parti iktidarında 12 Eylül'ün gerisine düştüğünü vurguladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi kıdem tazminatı tavanını 46 bin 655,43 TL olarak açıkladı. DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında kıdem tazminatının asgari ücretin 4,8 katı olduğunu vurgulayarak kıdem tazminatındaki erimeye dikkati çekti.

X hesabından yazılı açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kıdem tazminatını da yok ettiler! Kıdem tazminatı tavanı AKP iktidarında 12 Eylül döneminin bile gerisine düştü. 12 Eylül öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 12 Eylül sonarsında asgari ücretin 3,7 katına geriledi. Kıdem tazminatı tavanı AKP iktidara geldiğinde asgari ücretin 4,8 katıydı. 22 yıllık AKP iktidarı sonrasında kıdem tazminatı tavanı Ocak 2025'te asgari ücretin 1,8 katına düştü! AKP döneminde emekli olan işçinin kıdem tazminatıyla ev sahibi olma hayali bitti!"