Kiev'de 5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi - Son Dakika
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Kiev'de 5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi

15.07.2026 23:01
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Zirvede Zelenskiy, Rusya'ya baskı ve yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'de düzenlenen 5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile farklı ülkelerden liderler katıldı.

Zelenskiy, zirvede yaptığı konuşmada, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde, Ukrayna'nın küresel güvenliğe katkı sağladığının kabul edildiğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın ve halkımızın zaten neleri başardığını hepiniz görüyorsunuz." dedi.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya baskının artırılması ve bu yönde AB'nin Moskova'ya 21. yaptırım paketini uygulaması gerektiğini savunarak "21. yaptırım paketi şu anda değerlendirme aşamasında. Bu paketi desteklemenizi rica ediyorum. Rusya'nın yaptırımları aşmasına izin vermeyin. Öncelikle, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in finansman kaynaklarını ve Rus enerji ihracatını hedef almalıyız." ifadelerini kullandı.

Patriot hava savunma sistemi için gereken füzeleri kendi üretebilmeleri için ABD'den ilgili lisansı almak için çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Zelenskiy, bu yılın sonuna kadar söz konusu füzeleri üretebilecek teknik imkanlara sahip olabileceklerini söyledi.

Açıklamada, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova'nın zirvede birer konuşma yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kiev'de 5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi - Son Dakika

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