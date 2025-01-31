(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Atatürk'ü yenemezsiniz. Atatürk'ü milletimizin kalbinden silemezsiniz. Teğmenlerimizin yanındayız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, beş teğmenin TSK'dan ihraç kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kılıç, şunları kaydetti:
"Atatürk'ü yenemezsiniz. Atatürk'ü milletimizin kalbinden silemezsiniz. Teğmenlerimizin yanındayız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz"
Son Dakika › Güncel › Kılıç'tan İhraç Kararına Tepki - Son Dakika
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