Kılıç'tan Kurtulmuş'a Tepki - Son Dakika
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Kılıç'tan Kurtulmuş'a Tepki

CHP'li Kılıç, TBMM Başkanı'nın Anayasa'nın 3. maddesi değişmeli sözlerine sert yanıt verdi.

13.10.2024 13:15
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(TBMM)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin sözlerine, " Devletin, ülkesi ve milleti olmaz, Anayasa'nın 3. maddesi değişmelidir' demek üniter yapının dibine dinamit koymaktır.  Derdiniz başka, açık açık söyleyin bilelim. Darbe Anayasasına sonuna kadar karşıyız ama bunun karşıtı siyasi parti bildirgesinin anayasal forma sokulması olamaz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda Anayasanın 3'üncü maddesiyle ilgili "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Kurtulmuş'un anayasa ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Erdan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Anayasa'nın 3'üncü maddesi değişmelidir' demek üniter yapının dibine dinamit koymaktır. Cumhuriyet'i, laikliği, hukuk devletini, demokrasiyi tartışmaya açmak demektir. TBMM Başkanı'nın Anayasamızın değiştirilemez 3. maddesini hedef alan açıklaması kabul edilemez. Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve ülkemizin bütünlüğünü korumak her Türk vatandaşının görevidir. 'Devletin ülkesi ve milleti olmaz' demek, Atatürk'ün mirasına ve Kurtuluş Savaşı'mızın ruhuna ihanettir. 'Devletin, ülkesi ve milleti olmaz, Anayasa'nın 3. maddesi değişmelidir' demek üniter yapının dibine dinamit koymaktır. Cumhuriyet'i, laikliği, hukuk devletini, demokrasiyi tartışmaya açmak demektir. Buna müsaade etmeyeceğiz.

Anayasamızın ilk üç maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır. Bu maddeleri değiştirmeyi düşünmek bile vatana ihanettir. TBMM Başkanı'nı derhal bu tehlikeli fikirlerden vazgeçmeye ve Anayasa'ya sadık kalmaya davet ediyorum.

"Seçimlerde prova yaptılar"

AKP'nin 2023 seçim beyannamesinde 'milletin çeşitliliği' ifadesine yer verildi. Yetmedi, Cumhurbaşkanı bu ifadeyi defaatle tekrarladı. Kamuoyunun, 'milletin çeşitliliği nedir?' diye sorduklarında açıklık getiremediler. Seçimlerde prova yaptıkları o hedeflerini şimdi sahneye koyuyorlar... Hani tüm toplulukların görüşlerini alıp, yeni Anayasa yazacaktınız? Şimdiden belli oldu ki; amacınız her kesimin görüşlerini almak değil siyasi partinizin seçim bildirgesini Anayasa haline getirmek.

"Derdiniz neyse açık açık söyleyin"

Anayasamız Türk tanımını, 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür' şeklinde yapar. Hiçbir dışlama ya da ayrıcalık gözetmez. Bu haliyle başka bir tanıma da ihtiyaç duymaz. Derdiniz başka, açık açık söyleyin bilelim. Darbe Anayasasına sonuna kadar karşıyız ama bunun karşıtı siyasi parti bildirgesinin anayasal forma sokulması olamaz.

Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, Numan Kurtulmuş, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç'tan Kurtulmuş'a Tepki - Son Dakika

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