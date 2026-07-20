Kılıçdaroğlu\'ndan Adalet Nöbeti Açıklaması

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Nöbeti" tutan aileler ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Adaleti hayatım boyunca hep savundum. Her yerde savundum. Her ortamda savundum. Adalet isteyen kişinin kimliğine bakmadım, cinsiyetine bakmadım, diline bakmadım, inancına bakmadım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakınlarını kaybeden ve "Adalet Nöbeti" tutan Vedat Yaşar, Aylin Yıldız, Tülay Cengiz, Sevgi Atalay, Yurdagül Doğan, Emine Ataman, Orhan Karadağ, Zehra Şeker, Yonca Erkeç, Aysun Akbaş, Selma Keçeli ve UHDER Dernek Başkanı Bilgen Lümür ile Bahadır Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Çocuğunu kaybeden bir mağdur anne, Kılıçdaroğlu'na, "Çok emek vererek, anneler ve babalar olarak kendimizi sadece çocuklarımıza adıyoruz. Onları yetiştirebilmek, hayata kazandırabilmek için çok büyük emekler veriyoruz. Ben de bir anne olarak çok ciddi emekler verdim. Bütün annelerimizin de aynı emeği verdiğinden eminim. Bu yüzden lütfen yitip giden çocuklarımızın haklarını savunmanızı, bizim yanımızda olmanızı istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulması için dilekçe hazırlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle acılarınızı paylaşıyorum. Bir anne ve baba için evladın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir evlat sahibi baba olarak derdinizi anlamak sadece benim görevim değil, evlat sahibi olan, insan olan herkesin ortak görevidir. Bunu kabul etmemiz lazım. Hepiniz adalet bekliyorsunuz. Adalet istiyorsunuz. Mevlana'nın güzel bir sözü vardır: 'Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner.' Adalet budur."

"BU SORUNU MECLİS'TE DE GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ"

Adaleti hayatım boyunca hep savundum. Her yerde savundum. Her ortamda savundum. Adalet isteyen kişinin kimliğine bakmadım, cinsiyetine bakmadım, diline bakmadım, inancına bakmadım. Kim adalet istiyorsa onun yanında oldum. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü adaletin olmadığı bir dünyada insanların yaşaması mümkün değildir. Şimdi sizin dile getirdiğiniz sorunu yalnızca burada değil, Meclis'te de gündeme taşıyacağız."

"BU İŞİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Meclis'te araştırma komisyonu oluşturulması durumunda mağdur ailelerin de davet edileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma söyleyeceğim. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili dilekçe hazırlanacak. Milletvekili arkadaşlarımız bu dilekçeyi hazırlayacak ve Meclis Başkanlığına verecekler. Sizler de davet edilirsiniz. Sizin düşünceleriniz alınır. Bu konuda uzmanların görüşleri alınır. Nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiği konusunda devlet yetkilileri de o komisyona davet edilir, onların da görüşleri alınır. Bu işin öncülüğünü yapacağız. Bu konuda arkadaşlarıma talimat vereceğim. Gereğini yerine getirecekler" diye konuştu.