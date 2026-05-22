Kılıçdaroğlu'ndan Avukatlara Azil

22.05.2026 13:03
Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni yönetimi altında üç avukatı azletti. Değerlendirmeler sürüyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından mahkeme tarafından atanan yeni yönetiminin ilk icraati aziller oldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, istinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

ÇAĞLAYAN AZLİ DEĞERLENDİRDİ

Kendisi hakkındaki azil kararını değerlendiren Çağlayan, kararın mahkeme tarafından atanan yeni yönetimin ilk işi olduğunu belirterek kararın kendilerine 08.30'da ulaştığını belirtti. Çağlayan şunları kaydetti:

"Zaten öyle diyorlardı bir süredir. 'Karar çıkar çıkmaz yapacağımız ilk iş seni göndermek olacak diyorlardı', öyle de yaptılar. Sabah 08.30'da erkenden, ilk yaptıkları şey üç parti avukatını görevden almak oldu. Bundan sonra yeni bir vekaletle davaya ilişkin başka bir işlem yaparlar mı, göreceğiz. Mahkeme tarafından atanıp görevi aldıktan sonra, böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor belli ki. Bizim ilişik koparma anlamında, avukat olarak ilişiğimizi kesmiş durumda azilnameyle. Ama bizim açımızdan bir disiplin süreci yürütür mü, onu nasıl yapar? Sonuçta orada heyetleri de atadı mahkeme kendine göre. YDK da kurdu. Kendince onlarla bir işlem yapmaya kalkar mı, onu göreceğiz. Biraz bunlar zaman içinde anlayacağımız şeyler. Kendilerini nereye koyuyorlar? Görünen niyetleri kalmak ve devam etmek. Kongreye gitmemek gibi görünüyor. Umarım bu yanlıştan dönerler."

Kaynak: ANKA

